Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, похвалилась пышными формами в кремово-золотом платье

Модель активно делится новыми фото в социальной сети Инстаграм. Девушка не первый год занимается работой модели, поэтому привыкла к вниманию и комплиментам. Так, девушка ради славы сделала губы, набрала вес и даже сменила имидж, теперь ее все чаще сравнивают с популярной моделью Ким Кардашьян.

На фан-аккаунтах Бахари публикуют также лучшие образы звезды, которые она показывает обычно дома или же во время отдыха в ресторане, баре. В этот раз Гюль позировала в золотистом платье с грязно-бежевым оттенком. Мини-наряд оказался достаточно пикантным благодаря глубокому декольте и приспущенным рукавам.

Вот как реагируют в сети:

«Потрясающе 👏👏👏; Конечно, детка; Потрясающе 😍❤️😍❤️; Горячий вид🔥🔥; ❤️Вы выглядите восхитительно 😋; Hepsi doğal меня 😉; Великолепный образ, размер имеет значение; В любви 😻; Супер сексуальная звезда 🌟🌟🌟; Великолепная и шикарная 👸; Ты такая красивая богиня 😍😍😍; Такая красивая 🔥🔥; Сахар сладкий; Красивый вид; Уффф красота; Какое красивое платье ♥ ️🔥».

Мы также писали, что в последнее время звезда начала публиковать более открытые фото, на которых позирует совсем без белья или же в микро-бикини, совсем не скрывающих достоинства. При этом ранее Гюль никогда не показывала довольно откровенных кадров.

На фан-аккаунтах часто появляются кадры, на которых Бахари позирует в модных нарядах, что обычно рекламирует. К примеру, на одном из таких фото Гюль позировала в красном мини-платье, что совсем не скрывало ее достоинств, а наоборот, подчеркивало их.

Шестой размер бюста в аккуратном декольте с небольшим вырезом выглядел весьма соблазнительно, а длинна самого платья смогла также показать ножки модели с удачного ракурса.

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