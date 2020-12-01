Звезда сверкала всем, чем гордится

Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, сверкнула аппетитным бюстом

Роскошная красотка предстала в обтягивающем боди, из которого выскакивал бюст, передает Politeka.net. Модель позировала на диване в раскрепощенной позе.

Стоит отметить, что ее Инстаграм полон подобными снимками, на которых она выставляет самые соблазнительные объемы без особых стеснений.

На одном из последних снимков Гюль предстала в розовом боди на пуговицах, которые расстегнула и показала аппетитный бюст без белья. Грудь соблазнительно выпирала из одежды и, казалось, совершенней объемов найти невозможно.

Тонкая ткань обтянула стройную талию и пышные бедра, из-за чего показался красивый изгиб.

Модель позировала на диване, распустив длинные волосы. Пышные ресницы и пухлые губы выделялись на лице и смотрелись просто потрясающе.

За шесть часов пост собрал почти 6000 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали в сторону брюнетки много приятных сообщений.

"Можно поцеловать?", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Гюль Бахари натянула на себя черный наряд с крупными кольцами по бокам. Знаменитость в черном наряде обтянула большой бюст, вероятно, без лифчика.

Платье держалось на одном рукаве, а оголенное плечо добавляло образу пикантности.

Ткань держалась на большом кольце, сквозь которое можно заметить обнаженное тело.

Напомним, Гюль Бахари засветила грудь в необычном красном топе с вырезом, так как ей было трудно скрыть сам бюст шестого размера крошечным клочком ткани. Для удачной демонстрации форм Бахари изогнулась перед объективом и повернулась к нему боком.

Напомним, турецкая Кардашьян впечатлила размерами «дынек» в красном бархате

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