Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, показала формы без белья

Звезда с большими формами блистает в платьях, которые едва ли что-то прикрывают, передает Politeka.net. В этот раз соблазнительница показала свою пышную красоту без белья, но в платье.

Модель натянула на себя черный наряд с крупными кольцами по бокам. Знаменитость в черном наряде обтянула большой бюст, вероятно, без лифчика.

Платье держалось на одном рукаве, а оголенное плечо добавляло образу пикантности.

Ткань держалась на большом кольце, сквозь которое можно заметить обнаженное тело.

Тонкая талия была подчеркнута, как и пышные бедра. Было видно, что модель позирует без трусиков, но ее это совершенно не тревожило.

Звезда распустила черные, длинные, ровные волосы. Ее глаза и пышные губы были подчеркнуты косметикой.

За 10 часов пост собрал более 8000 лайков и много комментариев. Пользователи сети писали звезде много комплиментов.

"Потрясающая детка", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Гюль Бахари показала пышную грудь без белья. Модель надела салатовые топик и юбочку. Первый был настолько мал, что с него едва ли не вываливалась грудь. К слову, бюст оголился, но при этом, ткань скрыла от глаз самое сокровенное.

Тонкая талия с пышными бедрами создали идеальный изгиб. Бахари была в узкой юбочке, которая обтянула немаленькие ягодицы.

Напомним, Гюль Бахари позировала в золотистом платье с грязно-бежевым оттенком. Мини-наряд оказался достаточно пикантным благодаря глубокому декольте и приспущенным рукавам.

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