Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала себя в невероятно жарком образе

На фото Гюль позирует в белых трусиках и бюстгальтере на веревочках. Красотка стояла у бассейна, а волосы оставила распущенными. Фотография получилась очень пикантной и соблазнительной, ведь Бахари совсем не стеснялась показать свои аппетитные формы, которые не скрыло бикини. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Вау, нет таких красивых персиков и такой красивой фигуры, дорогая, идеальная фигура", "Ты такая милая", "Красота и элегантность", "Фигура супер-красавицы", "Детка, так хорошо", "Хотел бы я быть твоим соседом", "Ма, мне нравится твоя фотография, мне принадлежит зеленое здание позади тебя. Майами отличный", "Тотальное наслаждение", "Форма гитары такая ... бро", "Любите ваши сумасшедшие изгибы!".

Сообщалось, что Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, сверкнула аппетитным бюстом.

Стоит отметить, что ее Инстаграм полон подобными снимками, на которых она выставляет самые соблазнительные объемы без особых стеснений.

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