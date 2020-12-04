Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала себя и рассказала, откуда такая красотка

На фото Гюль позирует в зеленом топе и лосинах. Красотка собрала волосы в хвост, а развернулась спиной к камере. Девушка смотрела в камеру и хвасталась своей внешностью. Как можно заметить, Бахари стояла на балконе и совсем не стеснялась делать акцент на пятой точке, которая выглядит безупречно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:

"Вы одна невероятно красивая женщина, возлюбленная", "Позволь мне вылететь", "Люблю каждый дюйм тебя", "Будущая трофейная жена", "И мне все это нравится!", "Просто хотел сказать, что ты красивая юная леди", "Ты выглядишь очень соблазнительно и красиво", "потрясающе сказочно красивая на миллиард долларов соблазнительная задница, вкуснятина".

Мы сообщали, что популярная модель Гюль Бахари похвасталась формами в откровенном костюме.

Гюль в этот раз показала пышную грудь без белья. Модель надела салатовые топик и юбочку. Первый был настолько мал, что с него едва ли не вываливалась грудь. К слову, бюст оголился, но при этом, ткань скрыла от глаз самое сокровенное.

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