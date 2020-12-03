Актриса Софія Стеценко подорослішала. Дівчину, яка зіграла Женю Ковальову в двох сезонах серіалу "Свати", не впізнати

Софія прийшла в телешоу в шестирічному віці, зараз дівчині 17-ть. Вона грала внучку головних героїв в 3 і 4 сезонах.

Про знаменитість відомо, що з малих років вона займалася в театральній студії і часто залучалася до постановок дитячих вистав. На одній з таких вистав, до речі, її і помітили члени знімальної групи "Сватів".

Сьогодні Софія продовжує багато зніматися в кіно і виконувати ролі в театрі. Серед її захоплень окреме місце займає живопис. Стеценко завела аккаунт в Instagram, проте не часто балує фанатів фотографіями, у неї трохи більше 6 тисяч фоловерів.

Після Софії роль Жені Ковальової, починаючи з 5-го сезону грала інша актриса - Анна Кошмал.

Шестирічна Софія в "Сватах" полюбилася фанатам цього серіалу, через 11 років деякі не впізнають в дорослій дівчині ту саму завзяту Женьку. Користувачі активно обговорюють опубліковані фото актриси в Instagram, передає Politeka.net.

"Для такого малого віку, вона чудово зіграла"

"Маленька славніше була" - "та що ви? Інша просто була, маленька, а не славніше. Вона і зараз відрізняється ніжною красою і випромінює душевне тепло"

"Я ледве впізнала Женєчку (Софія Стеценко)❤ ️ ❤️❤️ 🔥 🔥 "

"Яка інша!!! Але теж красуня!"

"Ні, не впізнала. Тільки коли коментарі прочитала, зрозуміла. Ну, що сказати? Офігіти! Доросла, красива дівчина!"

"Привіт Софочка! Я тебе обожнюю! Я твій фанат!? Ти дуже класна і красива актриса! Молода і талановита! Ти 🔥 вогонь! 👍"

"Боже! Змінилася як 💕 😍 "

Нагадаємо, задоволена Валюха з "Сватів" викликала фурор елегантним чином, фото перетворення.

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