Актриса и звезда сериала "Сваты" Татьяна Кравченко знает, как нужно радовать армию преданных фанатов

Свежее фото со звездой появилось в Instagram-аккаунте, который посвящен исключительно Татьяне Кравченко.

Перед поклонниками звезда сериала "Сваты" предстала довольной с легким макияжем и привычной прической.

"Жизнь не обязана давать нам то, чего мы ждём. Надо брать то, что она даёт, и быть благодарным уже за то, что это так, а не хуже", - говорится в подписи к новому снимку в Instagram.

Пользователи завалили публикацию лайками и лестными комментариями.

"Сидит красавица, улыбается", "Не знаю как по жизни, но в Сватах, Вы мудрая женщина!", "Замечательная женщина! Такая своя, родная.Люблю вас и ваше творчество!", "Все верно", "Вы прелесть", "А у нас суббота со "Сватами" проходит", "Согласна на все 100", "Очень точно сказано! Всё верно!", "Золотые слова", "Великолепная", "Такая всегда разная", - написали они под свежим снимком Татьяны Кравченко.

Ранее мы рассказывали, что Татьяна Кравченко огорошила появлением в вышиванке.

Валюха из "Сватов" предстала перед своими фанатами в необычном образе: актриса с ярким макияжем и привычной прической засветилась в черной вышиванке.

"Приятная встреча", - говорится в подписи к снимку, на котором Татьяна Кравченко позирует, видимо, со своей подругой и коллегой по съемочной площадке.

Напомним, что главных звезд "Сватов" подловили за необычным занятием, Артемьеву аж перекосило: "Молодцы, девочки!"

Также Politeka писала, что Валюху из "Сватов" внезапно решили уволить, Добронравов не сдержался.

Также Politeka сообщала, что харизматичная Валюха из "Сватов" покорила новым образом.