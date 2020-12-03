Повзрослевшую актрису Софию Стеценко, сыгравшую Женю Ковалеву в двух сезонах сериала "Сваты", не узнать

София пришла в телешоу в шестилетнем возрасте, сейчас девушке 17-ть. Она играла внучку главных героев в 3 и 4 сезонах.

О знаменитости известно, что с малых лет она занималась в театральной студии и часто привлекалась к постановкам детских спектаклей. На одном из таких спектаклей, кстати, ее и заметили члены съемочной группы "Сватов".

Сегодня София продолжает много сниматься в кино и исполнять роли в театре. Среди ее увлечений отдельное место занимает живопись. Стеценко завела аккаунт в Инстаграм, однако не часто балует фанатов фотографиями, у нее чуть более 6 тысяч подписчиков.

К слову, после Софии роль Жени Ковалевой, начиная с 5-го сезона играла другая актриса - Анна Кошмал.

Шестилетняя София в "Сватах" полюбилась фанатам этого сериала, спустя 11 лет некоторые не узнают в повзрослевшей девушке ту самую задорную Женьку. Пользователи активно обсуждают опубликованные фото актрисы в Инстаграм, передает Politeka.net.

"Для столь малого возраста, она замечательно сыграла"

"Маленькая славнее была" - "Да что вы? Другая просто была, маленькая, а не славнее. Она и сейчас отличается нежной красотой и излучает душевное тепло"

"Я еле узнала Женечку ( София Стеценко)❤️❤️❤️🔥🔥"

"Какая другая!!! Но тоже красавица!"

"Нет, не узнала. Только когда комментарии прочитала, поняла. Ну, что сказать? Офигееееть! Взрослая, красивая девушка!"

"Привет Софочка! Я тебя обожаю! Я твой фанат!? Ты очень классная и красивая актриса! Молодая и талантливая! Ты 🔥 огонь! 👍"

"Боже! Изменилась как💕😍"

Напомним, довольная Валюха из "Сватов" произвела фурор элегантным образом, фото преображения.

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