Актриса Анна Комшал разгорячила романтическим образом

Как передает Politeka.net, звезда, ставшая мегапопулярной после роли Женьки Ковалевой в "Сватах", опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, проанонсировав новый проект, в котором принимает участие.

В кадре Анна предстала в розовом топе, который состоит из плотного корсета и рукавов-"фонариков". При этом актриса сверкнула оголенными плечами, поманив публику своим женским шармом. Девушка расположилась боком к камере, выбрав, по ее мнению, наилучшие ракурсы.

Слегка растрепанная Кошмал с легкой улыбкой повернулась к камере, кинув дерзкий взгляд. В подписи актриса поставила хештег с новым сериалом "Папик 2".

Кокетка попала прямо в цель: публика в восторге.

"Красавица!!!"

"Прекрасна фея🥰"

"Самая лучшая в мире❤️"

"Золушка ты наша!♥️😻"

"Я слепну от твоей красоты не буду открывать глаза пока ты не ответишь"

"Очень ждём выхода сериала "Папик 2". 🎬 Желаю Вам хорошего осеннего дня 🍂🍂🍂☀️ 🌅 и желаю удачи на съёмках "Папик 2" 🎬"

"Такие яркие фото в такой пасмурный день просто поднимают настроение!Спасибо 🙏😘"

"Ляля🔥😍"

Ранее мы сообщали, Анна участвует в съемках второго сезона нашумевшего сериала "Папик". Судя по всему, ей досталась роль ветреной красотки - Маргоши. Звезда недавно сделала соответствующий пост в соцсети, заинтриговав публику.

"Маргоша 💋 #шикблесккрасота #Папик2 🎬", - говорится в подписи.

"Нет такой второй на свете женщины! Загадочная и неповторимая✨ Всегда приятно видеть 😊💕"; "Когда премьера?"; "Как был влюблён, лет 7 назад, так и сейчас влюблён😸", - отреагировали пользователи.

Напомним, аппетитная Женька из "Сватов" в микрошортиках подразнила запретным плодом.

А еще Politeka писала, что взрослая Женька из «Сватов» забыла надеть лифчик, сверкнув формами в тонком платье.

Также Politeka писала, что Женька из «Сватов» изменилась до неузнаваемости и показала новую себя.