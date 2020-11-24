Актриса Анна Комшал, исполнившая роль Женьки Ковалевой в "Сватах", блеснула горячим образом

Как передает Politeka.net, актриса опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм.

Крастка блеснула фигурой в черном платье, которое она дополнила изящными босоножками на шпильке, чтобы подчеркнуть длинные ноги.

На одном снимке Кошмал позирует стоя, закинув руку за голову.

На другом она присела, задрала платье и выставила одну ногу вперед поближе к камере.

Пользователи Сети восхищаются формами актрисы. В комментариях пишут. Что Кошмал сильно похудела.

«Что за дива???», «Полегче, малая», «Шикарная», «Неотразима», «Красопетка», «Ну что за красотень», «Огонь», «Бомбезная 😍😍😍», «Ого. Как хорошо похудела. 🔥❤️😍 шикарная красотка», «Аня какая же ты красивая», «Анюта ты просто ангел», «Самая красивая девушка в мире. Мое сердце растаяло от такой невероятной красоты», «Ого, так похудела», - засыпали артистку комплиментами в Сети.

Напомним, аппетитная Женька из "Сватов" в микрошортиках подразнила запретным плодом.

А еще Politeka писала, что взрослая Женька из «Сватов» забыла надеть лифчик, сверкнув формами в тонком платье.

Также Politeka писала, что Женька из «Сватов» изменилась до неузнаваемости и показала новую себя.