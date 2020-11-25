Актриса Марина Сердешнюк, сыгравшая Катю Беркович в "Сватах" поразила переменами во внешности

Сердешнюк долгое время снималась в массовке, пока во время очередного кастинга режиссер Андрей Яковлев, занимавшийся созданием "Сватов", не обратил внимание на эффектную девушку и не пригласил в ситком.

На момент съемок пятого сезона сериала Марине было всего 15 лет: в один миг девушка модельной внешности проснулась звездой.

В сериале Сердешнюк предстала высокой миловидной блондинкой. Ей досталась роль дочки ректора университета Кати Беркович. По сюжету, ее отец Сан Саныч Беркович закрутил роман с одной из главных героинь ленты Ольгой Ковалевой, которую сыграла актриса Людмила Артемьева.

В настоящее время 24-летняя Марина активно ведет Инстаграм-блог, выставляя сочные кадры - у нее уже более 26 тысяч подписчиков.

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц "Сватов" в Инстаграм бурно обсуждают девушку - многие ее попросту не узнали. Была блондинка, а стала брюнеткой, более того, звезда явно похудела со времен съемок.

"Не могу узнать кто это?"

"Марина Сердешнюк, очень худая"

"Худенькая тут и темненькая,еле узнала😀"

"Героиня Катя из фильма "Сваты", умничка .😍"

На съемочной площадке "Сватов" Сердешнюк сразу же подружилась со своей партнершей по сериалу Анной Кошмал (Женькой Ковалевой) - еще одна актриса, поразившая переменами во внешности. В телешоу Анна изображала дерзкую девушку-гота, сейчас же она предпочитает более женственные образы, перекрасившись в блондинку.

Недавно красотка выставила фото в Инстаграм, на котором показала себя в черном приталенном платье.

Напомним, аппетитная Женька из "Сватов" в микрошортиках подразнила запретным плодом.

А еще Politeka писала, что взрослая Женька из «Сватов» забыла надеть лифчик, сверкнув формами в тонком платье.

Также Politeka писала, что Женька из «Сватов» изменилась до неузнаваемости и показала новую себя.