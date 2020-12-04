Відома модель Емілі Ратаковскі, яка зараз виношує дитину, показала себе на радість фанатів

На фото Емілі позувала в чорному купальнику, який ледве вмістив збільшені груди красуні. Волосся у дівчини було розпущеним, а образ доповнила зірка яскравими прикрасами на шиї. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"6-й місяць", - підписала фото Емілі.

Фанати поставили понад 800 тисяч лайків і написали коментарі:

"Все ще думаю про дивно зворушливою статті, яку ви написали про заяву прав на свій імідж", "вони вибухнуть в 12", "Але ви показуєте не ту шишку", "вони так швидко ростуть", "Близнюки праві", "ви можете відкрити свій власний молочний завод з цими речами", "Насолоджуйтесь кожною секундою цього чарівного часу!", "Так нудно ... хто мене розвеселить?", "Любов всього мого життя @emrata, ти збулася мрія","ти приголомшлива, будь ласка".

Повідомлялося, що модель і починаюча актриса Емілі Ратаковскі блиснула фігурою в бікіні перед хлопцем.

Емілі Ратаковскі вирішила привітати колегу з днем народження розмістивши знімки зі спільного відпочинку на яхті. Артистка позувала в маленькому бікіні в горошок. Спокусниця виставила вперед красивий бюст.

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