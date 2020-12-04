Известная модель Эмили Ратаковски, которая сейчас вынашивает ребенка, показала себя на радость фанатов

На фото Эмили позировала в черном купальнике, который еле вместил увеличенную грудь красотки. Волосы у девушки были распущенными, а образ дополнила звезда яркими украшениями на шее. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"6-й месяц", - подписала фото Эмили.

Фанаты поставили более 800 тысяч лайков и написали комментарии:

"Все еще думаю об удивительно трогательной статье, которую вы написали о заявлении прав на свой имидж", "Они взорвутся в 12", "Но вы показываете не ту шишку", "Они так быстро растут", "Близнецы правы", "Вы можете открыть свой собственный молочный завод с этими вещами", "Наслаждайтесь каждой секундой этого волшебного времени!", "Так скучно ... кто меня развеселит?", "Любовь всей моей жизни @emrata, ты сбывшаяся мечта", "Ты потрясающая, пожалуйста".

Сообщалось, что модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски сверкнула фигурой в бикини перед парнем.

Эмили Ратаковски решила поздравить коллегу с днем рождения разместив снимки с совместного отдыха на яхте. Артистка позировала в маленьком бикини в горошек. Соблазнительница выставила вперед красивый бюст.

Напомним, раскрепощенная Ратаковски заставила заглянуть ей не только в глаза

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