Модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски посветила формами в приспущенном халатике

Шикарная красотка даже после объявления о собственной беременности, продолжает баловать поклонников откровенными фото, сообщает Politeka.net. Пользователи сети все же устают вспоминать снимки модели до интересного положения.

Так, в одной из фан-групп появился снимок Ратаковски в махровом халатике. Соблазнительница приспустила с плеч ткань, посветив пышной грудью без белья. Бюст, вероятно, был выделен косметическими средствами, так как неестественно сиял на свету.

Звезда сжала соблазнительные формы руками, отчего те смотрелись еще более искусительно.

Модель не улыбалась и смотрела в камеру. Пухлые губы были выделены блеском почти неяркого цвета, а глаза - черными стрелками.

Дополнили образ крупные серьги в ушах.

Пост собрал всего более 100 лайков, однако группа только набирает популярность. Другие же посты быстро собирают много приятных сообщений.

Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски предстала на архивном фото обнаженной с бокалом вина в руках, прямо сама непринужденность.

Кадру придает большой пикантности тот факт, что красотка сидела в ванной.

Звезда забрала волосы в пучок, она надела очки и завершила образ различными украшениями.

Напомним, Эмили Ратаковски предстала в объемном костюме, сшитом из плотной ткани королевского синего оттенка. "Горячую" нотку луку придает тот факт, что жакет надет на голое тело. В завершение образа Ратаковски сделали небрежную укладку, а также макияж в натуральных тонах.

Напомним, лохматая Эмили Ратаковски ошеломила переменами во внешности, стала еще красивее.

Как Politeka сообщала, что Ратаковски без лифчика повеселилась перед зеркалом в томной позе