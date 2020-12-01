Известная модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски посветила бюстом рядом с подружкой
Звезда в октябре объявила о том, что ждет ребенка, пишет Politeka.net. Теперь красотка часто публикует снимки с животом, однако пользователи сети вспоминают ее старые образы.
Так, в одной из фан-групп опубликовали снимок, на котором модель позирует в изумрудной маечке на тонких бретельках. Примечательно, что красотка не надела белья под столь откровенный наряд. Из огромных вырезов по бокам выставился упругий бюст. Декольте маечке было также слишком смелым - перед такой искусительницей никто не устоит.
Красотка через плечо надела сумочку с принтом змеиной кожи. Кольца в ушах тоже дополнили образ.
Вероятно, звезда была без макияжа, ее губы не сверкали особым блеском, как обычно бывало.
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За час пост собрал десятки лайков и ни одного комментария, ведь группа пока совсем непопулярна.
Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски позировала в белом бикини, верхняя часть которого была на веревочках. Красотка стояла на пляже и хвасталась загаром, а также упругим бюстом, который был практически не прикрыт. Волосы девушка оставила распущенными, а дополнила образ золотыми украшениями на шее.
Пользователи сети написали в сторону ее форм много приятного.
Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски надела толстовку, в которой проглядывался животик. Дополнили образ золотые серьги в ушах.
Красотка сделала себе гульку, а на ее лице, вероятно, не было макияжа. Звезда ела небольшой рулетик с творогом и изюмом.
Модель позировала возле окна, за которым можно рассмотреть многоэтажные дома.
Напомним, роскошная Эмили Ратаковски засветила аппетитный бюст под прозрачной тканью
А еще Politeka писала, что жгучая Ратаковски "ошпарила" своими аппетитными видами в мини-платье с декольте
Также Politeka сообщала, что Ратаковски едва удержала купальник на своих "непослушных" формах