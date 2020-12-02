Известная модель Эмили Ратаковски показала себя во время отдыха
На фото модель позировала в наряде с декольте, сидя на летней площадке кафе. Красотка оставила волосы распущенными, а образ дополнила стильными серьгами. Эмили смотрела прямо в объектив камеры и совсем не смущалась показать свою безупречность. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.
Фанаты поставили немного лайков и не писали комментарии под публикацией.
Сообщалось, что знаменитая супермодель Эмили Ратаковски показала идеальный пляжный образ в черном бикини.
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На фото Эмили также видно, что девушка не сильно любит аксессуары, на отдыхе она блистает лишь с аккуратными украшениями и делает акцент на идеально плоском животике. В черном купальнике Ратаковски показала всем лучшую форму:
"Какой плоский животик!; можно просто сгорать от роскоши; Sei troppo bella; Красивы ты и твой пупок; Ты такая вкусная, почему так тесно; Совершенство - это скучно, но в этом случае я бы занимался этим неделю или две", - пишут пользователи.
Мы писали, что знаменитая модель, начинающая актриса и бизнесвумен Эмили Ратаковски показала новый вид в стильном бикини.
На фан-аккаунте также появилось такое фото, на котором Эмили без укладок, яркого макияжа и в одном купальнике покорила всех. Монокини насыщенного бирюзового оттенка удачно показало бюст девушки – вырез на груди продемонстрировал «лучшие стороны» Эмили во всей красе.
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