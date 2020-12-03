Українська співачка Тіна Кароль розповіла, як ставиться до жартів у свій бік

Як передає Politeka.net, 35-річна зірка зізналася про затаєну образу на "Квартал 95" в програмі "Життя відомих людей".

На сьогодні артистка не проти послухати щось веселе про себе, але так було не завжди.

"У них була сценка про пісню "Ноченька", і тоді в той момент я якось на це не образилася, але... було неприємно. Хоча насправді нічого такого там не було", - поділилася Кароль.

Мова про номер, в якому комік Євген Кошовий перепів "Ніченьку" на свій манер, засвітивши величезний фінгал.

"Якось так несподівано прийшов світанок, ласкаву ніченьку я провів у салаті мордочкою - пити треба менше...", - завивав на сцені "Кварталу" гуморист.

Жарт тоді зачепив Тіну, хоча в даний час співачка намагається не звертати уваги на подібні речі.

"Хлопці казали: "Тіна, ми нічого не мали на увазі!". Зараз я якось навчилася все сприймати легше", - зізналася Кароль.

Раніше Кошовому вже доводилося вибачатися за неналежний гумор. Так "Квартал 95" потрапив у скандал, висміявши голову української делегації в Тристоронній контактній групі, першого президента Леоніда Кравчука і виключеного з ТКГ Вітольда Фокіна.