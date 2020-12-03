Українська співачка Тіна Кароль розповіла, як ставиться до жартів у свій бік
Як передає Politeka.net, 35-річна зірка зізналася про затаєну образу на "Квартал 95" в програмі "Життя відомих людей".
На сьогодні артистка не проти послухати щось веселе про себе, але так було не завжди.
"У них була сценка про пісню "Ноченька", і тоді в той момент я якось на це не образилася, але... було неприємно. Хоча насправді нічого такого там не було", - поділилася Кароль.
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Мова про номер, в якому комік Євген Кошовий перепів "Ніченьку" на свій манер, засвітивши величезний фінгал.
"Якось так несподівано прийшов світанок, ласкаву ніченьку я провів у салаті мордочкою - пити треба менше...", - завивав на сцені "Кварталу" гуморист.
Жарт тоді зачепив Тіну, хоча в даний час співачка намагається не звертати уваги на подібні речі.
"Хлопці казали: "Тіна, ми нічого не мали на увазі!". Зараз я якось навчилася все сприймати легше", - зізналася Кароль.
Раніше Кошовому вже доводилося вибачатися за неналежний гумор. Так "Квартал 95" потрапив у скандал, висміявши голову української делегації в Тристоронній контактній групі, першого президента Леоніда Кравчука і виключеного з ТКГ Вітольда Фокіна.
Кравчука в номері зіграв Євген Кошовий, а Фокіна – Юрій Крапов.
Більшість жартів обігравали тему віку політиків: "Кравчук" погано бачить, тому проходить повз стіл в кабінеті "президента", обидва погано чують, тому перекручують слова "Зеленського", "Фокін" засинає в середині розмови тощо.
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