Звезда студии «Квартал 95» Юрий Ткач поделился трогательным совместным фото со своей дочкой

Популярный украинский юморист любит хвастаться своей маленькой дочерью в соцсетях и часто публикует забавные фото и видео с ней. Как сообщает Politeka.net, в этот раз артист показал в Инстаграм более трогательное фото.

На черно-белом снимке запечатлен момент, когда юная Лиза крепко обнимает папу, который специально наклонился к дочке. Девочка даже зажмурилась от такого эмоционального момента.

Судя по всему, фото было сделано во время недавнего празднования дня рождения Ткача. В руке артиста даже можно заметить некую коробочку, возможно – с подарком от дочери.

«Крошка Лизи…Она мой лучший подарок, который я получаю каждый день», - подписал снимок юморист.

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Его поклонники активно комментируют пост.

«Какие вы милые», «Семейка супер, обожаю вас», «Это настолько трогательно», «Это так мило) Заряд позитива на целый день», «Такая милота. Трогательные папочка с доцей», «Самое большое счастье, самое дорогое, что может быть на земле», «Очень любящий отец)) хорошей девочки», «Боже мой, какое это счастье! Сколько же любви в этих крепких объятиях!», «Лучший папа, такие слова, пример для других отцов», - пишут люди.

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