Публика "выпала" от неожиданного сюрприза, который приготовили юмористы Елена Кравец и Евгений Кошевой из "Квартал 95"

Как передает Politeka.net, в Инстаграм телеканала 1+1 опубликовали "кусочек" выступления комиков на сцене "Вечернего квартала" (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Счастливая Кравец и не менее счастливый Кошевой принимали в гостях певца и ректора Киевского университета культуры Михаила Поплавского.

По сюжету, Елена и Евгений планируют свою свадьбу.

"Как Елена Кравец и Евгений Кошевой стали невестой и женихом и устроили знакомство с будущим тестем, которым стал сам Михаил Поплавский - смотрите фрагмент нового "Вечернего квартала", - говорится в подписи.

"А что вы подарите мне на свадьбу?", - спросил у будущего тестя "кварталовец".

"Я подарю тебе, Женя, самое ценное - свой концертный пиджак!", - ответил Поплавский, и тут же на сцену вынесли тот самый блестящий элемент сценического образа Михаила Михайловича.

"Ох, ты е-мое, вот это да, вот это вещь! Повезло же! Ленка, в хозяйстве пригодится... Я летом в машине торпеду буду накрывать, чтобы не нагревалась", - восхитился подарком Кошевой, придумав ему "годное" применение.

Но на этом не все. Поплавский приготовил еще один сюрприз жениху с невестой - свои песни, которые он исполнит на их свадьбе.

"Только не это, пожалуйста...", - завопил Евгений, но было уже поздно.

Ранее мы сообщали, в одном из номеров, поразивших украинцев, Евгений Кошевой, Юрий Карпов и Юрий Великий покажут встречу Владимира Зеленского с олигархами в кабинете президента. Для политической пародии юмористы надели соответствующие костюмы и даже парики.

Напомним, что располневшего и заросшего Кошевого из "Квартал 95" заметили в одежде для беременных: "Вообще другой человек"

Как сообщала Politeka, носатый Кошевой озадачил экспериментами с внешностью: таким актера еще не видели.

Также Politeka писала, что впервые за 19 лет Кошевой зарос шевелюрой и бородой, кадры "бунта".