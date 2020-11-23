Публика "выпала" от неожиданного сюрприза, который приготовили юмористы Елена Кравец и Евгений Кошевой из "Квартал 95"
Как передает Politeka.net, в Инстаграм телеканала 1+1 опубликовали "кусочек" выступления комиков на сцене "Вечернего квартала" (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Счастливая Кравец и не менее счастливый Кошевой принимали в гостях певца и ректора Киевского университета культуры Михаила Поплавского.
По сюжету, Елена и Евгений планируют свою свадьбу.
"Как Елена Кравец и Евгений Кошевой стали невестой и женихом и устроили знакомство с будущим тестем, которым стал сам Михаил Поплавский - смотрите фрагмент нового "Вечернего квартала", - говорится в подписи.
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"А что вы подарите мне на свадьбу?", - спросил у будущего тестя "кварталовец".
"Я подарю тебе, Женя, самое ценное - свой концертный пиджак!", - ответил Поплавский, и тут же на сцену вынесли тот самый блестящий элемент сценического образа Михаила Михайловича.
"Ох, ты е-мое, вот это да, вот это вещь! Повезло же! Ленка, в хозяйстве пригодится... Я летом в машине торпеду буду накрывать, чтобы не нагревалась", - восхитился подарком Кошевой, придумав ему "годное" применение.
Но на этом не все. Поплавский приготовил еще один сюрприз жениху с невестой - свои песни, которые он исполнит на их свадьбе.
"Только не это, пожалуйста...", - завопил Евгений, но было уже поздно.
Ранее мы сообщали, в одном из номеров, поразивших украинцев, Евгений Кошевой, Юрий Карпов и Юрий Великий покажут встречу Владимира Зеленского с олигархами в кабинете президента. Для политической пародии юмористы надели соответствующие костюмы и даже парики.
Напомним, что располневшего и заросшего Кошевого из "Квартал 95" заметили в одежде для беременных: "Вообще другой человек"
Как сообщала Politeka, носатый Кошевой озадачил экспериментами с внешностью: таким актера еще не видели.
Также Politeka писала, что впервые за 19 лет Кошевой зарос шевелюрой и бородой, кадры "бунта".