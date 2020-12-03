Украинская певица Тина Кароль рассказала, как относится к шуткам в свою сторону

Как передает Politeka.net, 35-летняя звезда призналась о затаенной обиде на "Квартал 95" в программе "Життя відомих людей".

На сегодня артистка не против послушать что-то веселое о себе, но так было не всегда.

"У них была сценка о песне "Ноченька", и тогда в тот момент я как-то на это не обиделась, но... было неприятно. Хотя на самом деле ничего такого там не было", - поделилась Кароль.

Популярные статьи сейчас

Зараженный вирусом Кошевой из "Квартал 95" объявился с волосами и бородой рекордной длины: "Начинают расти..."

Разбитная Наташа Королева открыла декольте до неприличия и показала, как ждет дедушку Мороза: "Только для взрослых..."

Обиженная Мейхер жестко высказалась о финале «Танців з зірками», намекнув на обман: "Вы поменьше верьте..."

Резко похудевшая Лолита Милявская публично ответила Ольге Поляковой матом: "Передаем Вам с Колей..."
Показать еще

Речь о номере, в котором комик Евгений Кошевой перепел "Ноченьку" на свой манер, засветив огромный фингал.

"Как-то так неожиданно пришел рассвет, ласковую ноченьку я провел в салате мордочкой - пить надо меньше...", - завывал на сцене "Квартала" юморист.

Шутка тогда зацепила Тину, хотя в настоящее время певица старается не обращать внимания на подобные вещи.

"Ребята говорили: "Тина, мы ничего не имели в виду!". Сейчас я как-то научилась все воспринимать легче", - призналась Кароль.

Ранее Кошевому уже приходилось извиняться за неподобающий юмор. Так "Квартал 95" попал в скандал, высмеяв главу украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первого президента Леонида Кравчука и исключенного из ТКГ Витольда Фокина.

Номер о визите политиков после переговоров к президенту Украины Владимиру Зеленскому вышел в эфир 21 ноября. Видео под названием "Один глухой, второй слепой – Кравчук и Фокин после минских переговоров" опубликовано на YouTube-канале "Студия Квартал 95 Online".

Кравчука в номере сыграл Евгений Кошевой, а Фокина – Юрий Крапов.

Большинство шуток обыгрывали тему возраста политиков: "Кравчук" плохо видит, поэтому проходит мимо стола в кабинете "президента", оба плохо слышат, поэтому перекручивают слова "Зеленского", "Фокин" засыпает в середине разговора и тому подобное.

Напомним, Ткач из «Квартал 95» крепко прижал к себе свой самый дорогой подарок: «Боже мой, сколько любви!»

Как сообщала Politeka, Кошевой из "Квартал 95" огорошил подготовкой к свадьбе, тестем стал Поплавский: "Только не это..."

Также Politeka писала, что беда настигла звезду "Квартал 95" накануне дня рождения: фото "увечий".