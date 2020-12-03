Украинская певица Тина Кароль рассказала, как относится к шуткам в свою сторону

Как передает Politeka.net, 35-летняя звезда призналась о затаенной обиде на "Квартал 95" в программе "Життя відомих людей".

На сегодня артистка не против послушать что-то веселое о себе, но так было не всегда.

"У них была сценка о песне "Ноченька", и тогда в тот момент я как-то на это не обиделась, но... было неприятно. Хотя на самом деле ничего такого там не было", - поделилась Кароль.

Речь о номере, в котором комик Евгений Кошевой перепел "Ноченьку" на свой манер, засветив огромный фингал.

"Как-то так неожиданно пришел рассвет, ласковую ноченьку я провел в салате мордочкой - пить надо меньше...", - завывал на сцене "Квартала" юморист.

Шутка тогда зацепила Тину, хотя в настоящее время певица старается не обращать внимания на подобные вещи.

"Ребята говорили: "Тина, мы ничего не имели в виду!". Сейчас я как-то научилась все воспринимать легче", - призналась Кароль.

Ранее Кошевому уже приходилось извиняться за неподобающий юмор. Так "Квартал 95" попал в скандал, высмеяв главу украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первого президента Леонида Кравчука и исключенного из ТКГ Витольда Фокина.