Украинская певица Тина Кароль рассказала, как относится к шуткам в свою сторону
Как передает Politeka.net, 35-летняя звезда призналась о затаенной обиде на "Квартал 95" в программе "Життя відомих людей".
На сегодня артистка не против послушать что-то веселое о себе, но так было не всегда.
"У них была сценка о песне "Ноченька", и тогда в тот момент я как-то на это не обиделась, но... было неприятно. Хотя на самом деле ничего такого там не было", - поделилась Кароль.
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Речь о номере, в котором комик Евгений Кошевой перепел "Ноченьку" на свой манер, засветив огромный фингал.
"Как-то так неожиданно пришел рассвет, ласковую ноченьку я провел в салате мордочкой - пить надо меньше...", - завывал на сцене "Квартала" юморист.
Шутка тогда зацепила Тину, хотя в настоящее время певица старается не обращать внимания на подобные вещи.
"Ребята говорили: "Тина, мы ничего не имели в виду!". Сейчас я как-то научилась все воспринимать легче", - призналась Кароль.
Ранее Кошевому уже приходилось извиняться за неподобающий юмор. Так "Квартал 95" попал в скандал, высмеяв главу украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первого президента Леонида Кравчука и исключенного из ТКГ Витольда Фокина.
Кравчука в номере сыграл Евгений Кошевой, а Фокина – Юрий Крапов.
Большинство шуток обыгрывали тему возраста политиков: "Кравчук" плохо видит, поэтому проходит мимо стола в кабинете "президента", оба плохо слышат, поэтому перекручивают слова "Зеленского", "Фокин" засыпает в середине разговора и тому подобное.
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