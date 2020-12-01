Популярная украинская певица Тина Кароль восхитила поклонников, примеряв облегающее платье с нестандартным декольте

Как рассказывает Politeka, снимки были размещены на странице знаменитости в Instagram.

«Сердечно благодарю талантливых и любимых…» - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографиях Тина Кароль позирует в белоснежном платье с экстремальным декольте, которое эффектно подчеркивает ее и без того роскошную фигуру. Это привело в восторг ее поклонников.

«Такая хорошая куколка наша», «лучшая», «шикарный образ», «самая лучшая», «прекрасна – как всегда», «ну до чего же вы красивая», «прекрасная, большая молодец, это было невероятно 😍❤️», - пишут они.

Как мы рассказывали до этого, украинская певица Тина Кароль озадачила чрезмерной откровенностью.

На последнем эфире «Танців з зірками» Тина традиционно появилась в весьма откровенном платье с разрезами. На наряде был экстремальный разрез до бедра, а также несколько разрезов на животе, груди и спине. В целом образ Тины смотрелся впечатляюще, но не всем зрителям такой наряд пришелся по вкусу.

Напомним, что редкое фото Тины Кароль с братом и родителями облетело сеть: «Он точно не отец Балана?».

Как сообщала Politeka, Горбунов показал загрустившую на "Танцях з зірками" Кароль в раскованном платье: "Без настроения девочка".

Также Politeka писала, что Кароль забыла о прошлых обидах и устроила «пожар» на сцене «Квартал 95»: «Женщина-богиня».