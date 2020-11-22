Известный украинский юморист Игорь Ласточкин, которому 21 ноября исполнилось 34 года, показал поклонникам, с чем столкнулся накануне дня рождения
Шоумен поделился снимком, на котором продемонстрировал царапину на правой щеке, передает Politeka.net со ссылкой на страницу артиста в социальной сети Инстаграм.
«Накануне 34-х годия с реквизитом подрался!!! Не ну... ну не а..?», – подписал снимок звезда "Квартал 95".
«Настоящий тренер! Бьется за команду до конца! ХПЗЯ в финал!!!», «Парень как настоящий, фигасе у вас реквизиты, дорогой, наверное», «Бьётся Игорь с реквизитом / Накануне годия / Фэйс у Игоря побитый / Реквизиту - ни*уя ))», – шутят комментаторы и от всей души поздравляют Ласточкина с днем рождения.
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Как известно, Игорь Ласточкин прославился благодаря успешным выступлениям в высшей лиге КВН. Он был судьей «Лиги смеха» с первого сезона, а теперь вспомнил молодость, собрал команду и отправился завоевывать победу как участник.
Артист является тренером бердянской команды ХПЗЯ из Бердянска. По словам участников коллектива, название команды расшифровывается, как Десятая (X-а) премия «Золотая Яхта».
Ранее Игорь Ласточкин работал в стране-агрессоре России. Так после окончания истории с КВН он вместе с друзьями по клубу создавал юмористическое шоу «Однажды в России». Артист отметил, что часто за это подвергался нападкам со стороны украинцев. Некоторые соотечественники откровенно называли Игоря Ласточкина предателем.
Напомним, как Ласточкин вырвал победу у Никитюк на «Танцах со звездами», видео выступлений.
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