Артист не стал уточнять, как именно это произошло

Известный украинский юморист Игорь Ласточкин, которому 21 ноября исполнилось 34 года, показал поклонникам, с чем столкнулся накануне дня рождения

Шоумен поделился снимком, на котором продемонстрировал царапину на правой щеке, передает Politeka.net со ссылкой на страницу артиста в социальной сети Инстаграм.

«Накануне 34-х годия с реквизитом подрался!!! Не ну... ну не а..?», – подписал снимок звезда "Квартал 95".

«Настоящий тренер! Бьется за команду до конца! ХПЗЯ в финал!!!», «Парень как настоящий, фигасе у вас реквизиты, дорогой, наверное», «Бьётся Игорь с реквизитом / Накануне годия / Фэйс у Игоря побитый / Реквизиту - ни*уя ))», – шутят комментаторы и от всей души поздравляют Ласточкина с днем рождения.

Как известно, Игорь Ласточкин прославился благодаря успешным выступлениям в высшей лиге КВН. Он был судьей «Лиги смеха» с первого сезона, а теперь вспомнил молодость, собрал команду и отправился завоевывать победу как участник.

Артист является тренером бердянской команды ХПЗЯ из Бердянска. По словам участников коллектива, название команды расшифровывается, как Десятая (X-а) премия «Золотая Яхта».

Ранее Игорь Ласточкин работал в стране-агрессоре России. Так после окончания истории с КВН он вместе с друзьями по клубу создавал юмористическое шоу «Однажды в России». Артист отметил, что часто за это подвергался нападкам со стороны украинцев. Некоторые соотечественники откровенно называли Игоря Ласточкина предателем.

Напомним, как Ласточкин вырвал победу у Никитюк на «Танцах со звездами», видео выступлений.

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