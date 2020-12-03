Бразильська супермодель Алессандра Амбросіо, що представляє бренд нижньої білизни Victoria's Secret, прикувала до себе захоплені погляди
Як передає Politeka.net, 39-річна зірка опублікувала свіжі кадри в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала на мальовничому бразильському Пляжі Ферружен.
Ненафарбована, злегка скуйовджена та мокра Алессандра козирнула природною красою, знявши себе зблизька. Дівчина спокусила оголеними плічками: судячи з тоненьких помаранчевих лямок модель була в бікіні. Також її "дикий" тропічний образ доповнило ніжне намисто з мотузочок і камінчиків.
"Солона втеча 🌴 🌊 пляж Ферружен", - підписала кадри Амбросіо, натякаючи на те, що, мабуть, нарешті, вирвалася відпочити.
Користувачі кинулися обговорювати побачене:
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"Потужна❤️"
"Дійсно красиво 🌷😍"
"Відмінне місце! 😀"
"А звідки намисто 😍?"
"Неймовірно приголомшлива і красива дама"
"❤️😍... ефектна краса!! Ідеальне обличчя!! Богиня у всіх сенсах!! Найкрасивіша і найсексуальніша у всьому Всесвіті!! Ти чудова!! Я тебе обожнюю!! 🥰😘❤"
Раніше ми повідомляли, Амбросіо показала в Instagram підрослу дочку. 12-річна Аня Луїза і її мати були в майже однакових бікіні на пляжі. Правда наряд, зірки Victoria's Secret виглядав, звичайно, куди менш скромно, ніж у її спадкоємиці.
Алессандра з Анею пробіглися за руки по піску. Судячи з щасливих обличь, це не остання їх спільна фотосесія.
"Такий зв'язок душі, який ніколи не закінчується!!!! 💞 ✨ ", - підписала знімки модель.
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