Известная модель Алессандра Амбросио, звезда Victoria’s Secret, показала себя на радость фанатов

На фото Алессандра позировала в бикини на крупном плане. Красотка собрала волосы в хвост, а образ дополнила украшениями на шее. Для кадра Амбросио решила сделать мейкап, а в прическе можно увидеть цветочек желтого цвета. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Тропикана", - подписала снимок в Инстаграм девушка.

Фанаты написали более 40 тысяч лайков и написали комментарии:

"Я люблю этот уголок", "Настоящий бриллиант", "Богиня тоже," "Ваши дети говорят на португальском?", "Навсегда в отпуске", "Красивая картина", "Самое красивое лицо Бразилии", "Невероятно потрясающая и потрясающе красивая дама", "Какая прелесть", "У тебя самое доброе сердце и самая красивая улыбка Алессандра !!".

Сообщалось, что бразильская супермодель Алессандра Амбросио опубликовала новое эффектное фото с пляжа.

Так, на новой фотографии модель позирует в воде, забрасывая голову назад, чтобы от волос образовались эффектные брызги. Сама модель - в закрытом купальнике, а фото сделано в черно-белых цветах.

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