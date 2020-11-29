Известная модель Алессандра Амбросио, звезда Victoria’s Secret, показала себя на радость фанатов
На фото Алессандра позировала в бикини на крупном плане. Красотка собрала волосы в хвост, а образ дополнила украшениями на шее. Для кадра Амбросио решила сделать мейкап, а в прическе можно увидеть цветочек желтого цвета. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Тропикана", - подписала снимок в Инстаграм девушка.
Фанаты написали более 40 тысяч лайков и написали комментарии:
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"Я люблю этот уголок", "Настоящий бриллиант", "Богиня тоже," "Ваши дети говорят на португальском?", "Навсегда в отпуске", "Красивая картина", "Самое красивое лицо Бразилии", "Невероятно потрясающая и потрясающе красивая дама", "Какая прелесть", "У тебя самое доброе сердце и самая красивая улыбка Алессандра !!".
Сообщалось, что бразильская супермодель Алессандра Амбросио опубликовала новое эффектное фото с пляжа.
Так, на новой фотографии модель позирует в воде, забрасывая голову назад, чтобы от волос образовались эффектные брызги. Сама модель - в закрытом купальнике, а фото сделано в черно-белых цветах.
Напомним, звезда Victoria’s Secret наклонилась и дала насладиться аппетитными "персиками" в мини-бикини
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