Известная модель, звезда Victoria’s Secret, Алессандра Амбросио, похвалилась стройной фигурой на природе

Знаменитость родила двоих детей, но ее фигура осталась нетронутой, пишет Politeka.net. Красотка похвасталась изгибами на природе, встав в красивую позу.

Алессандра надела прозрачное платье, под которым просматривалось крохотное бикини, обтянувшее ее красивую грудь, и немного оголившее ягодицы.

Образ завершили стильные украшения.

Тонкий поясок на талии подчеркнул ее, а из-за прозрачной ткани стали видны стройные длинные ножки.

Модель растянулась на фоне заката. Она приподняла руки и закрыла глаза. Ветер игрался с ее волосами, сама красотка выглядела очень непринужденно.

За три часа пост собрал более 30 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали ей много приятного, ведь фигура красотки достойна только таких слов.

"Прекрасная Алессандра", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Алессандра Амбросио покорила формами на пляже, нарядившись в крохотное бикини. Знаменитость надела маленький купальник розового цвета, который подчеркивал и оголял самые пикантные места.

Знаменитость также взбудоражила эффектным ракурсом, встав перед фотографом полубоком.

Ранее сообщалось, что Алессандра с влажными волосами, в соломенной шляпке и накинутом на плечи оранжевом парео сидела во дворе со щенком лабрадора. Девушка прижала к груди малыша, блеснув пикантными линиями и округлостями, стянутыми темно-зеленой маечкой.

Звезда подвинула камеру, дабы показать морду щенка крупным планом, но при этом, очевидно, что поклонники любовались не только животным.

Напомним, что модель Алессандра Амбросио в пикантном купальнике подразнила аппетитными изгибами: "Русалка!".

Также Politeka писала, что Алессандра Амбросио подразнила сочными изгибами, задрав руки в микроскопическом купальнике: «Ярче солнца!».