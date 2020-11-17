Известная модель, звезда Victoria’s Secret, Алессандра Амбросио, похвалилась стройной фигурой на природе
Знаменитость родила двоих детей, но ее фигура осталась нетронутой, пишет Politeka.net. Красотка похвасталась изгибами на природе, встав в красивую позу.
Алессандра надела прозрачное платье, под которым просматривалось крохотное бикини, обтянувшее ее красивую грудь, и немного оголившее ягодицы.
Образ завершили стильные украшения.
Тонкий поясок на талии подчеркнул ее, а из-за прозрачной ткани стали видны стройные длинные ножки.
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Модель растянулась на фоне заката. Она приподняла руки и закрыла глаза. Ветер игрался с ее волосами, сама красотка выглядела очень непринужденно.
За три часа пост собрал более 30 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали ей много приятного, ведь фигура красотки достойна только таких слов.
"Прекрасная Алессандра", - написал один из поклонников.
Ранее мы писали, что Алессандра Амбросио покорила формами на пляже, нарядившись в крохотное бикини. Знаменитость надела маленький купальник розового цвета, который подчеркивал и оголял самые пикантные места.
Знаменитость также взбудоражила эффектным ракурсом, встав перед фотографом полубоком.
Ранее сообщалось, что Алессандра с влажными волосами, в соломенной шляпке и накинутом на плечи оранжевом парео сидела во дворе со щенком лабрадора. Девушка прижала к груди малыша, блеснув пикантными линиями и округлостями, стянутыми темно-зеленой маечкой.
Звезда подвинула камеру, дабы показать морду щенка крупным планом, но при этом, очевидно, что поклонники любовались не только животным.
Напомним, что модель Алессандра Амбросио в пикантном купальнике подразнила аппетитными изгибами: "Русалка!".
Также Politeka писала, что Алессандра Амбросио подразнила сочными изгибами, задрав руки в микроскопическом купальнике: «Ярче солнца!».