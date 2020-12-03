Бразильская супермодель Алессандра Амбросио, представляющая бренд нижнего белья Victoria’s Secret, приковала к себе восхищенные взгляды

Как передает Politeka.net, 39-летняя звезда опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала на живописном бразильском Пляже Ферружен.

Ненакрашенная, слегка взлохмаченная и мокрая Алессандра козырнула естественной красотой, сняв себя сблизка. Девушка соблазнила оголенными плечиками: судя по тоненьким оранжевым лямкам модель была в бикини. Также ее "дикий" тропический образ дополнило нежное ожерелье из веревочек и камушков.

"Соленое бегство 🌴🌊 Пляж Ферружен", - подписала кадры Амбросио, намекая на то, что, видимо, наконец, вырвалась отдохнуть.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"Мощная❤️"

"Действительно красиво 🌷😍"

"Отличное место! 😀"

"А откуда ожерелье 😍?"

"Невероятно потрясающая и красивая дама"

"❤️😍... эффектная красота!! Идеальное лицо!! Богиня во всех смыслах!! Самая красивая и сексуальная во всей вселенной !! Ты великолепен!! Я тебя обожаю!! 🥰😘❤"

Ранее мы сообщали, Амбросио показала в Инстаграм подросшую дочь. 12-летняя Аня Луиза и ее мать были в почти одинаковых бикини на пляже. Правда наряд, звезды Victoria’s Secret выглядел, конечно, куда менее скромно, чем у ее наследницы.

Алессандра с Аней пробежались за руки по песку. Судя по счастливым лицам, это не последняя их совместная фотосессия.

"Такая связь души, которая никогда не заканчивается !!!! 💞✨", - подписала снимки модель.

Напомним, звезда Victoria’s Secret наклонилась и дала насладиться аппетитными "персиками" в мини-бикини

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