Модель Алессандра Амбросио показала новый яркий образ для прогулки
Как сообщает Politeka.net, Алессандра Амбросио умеет составлять безупречные образы. Недаром бренд бразильской модели имеет огромный успех среди ее многочисленных поклонников.
Несколько часов назад бывший "ангел" Victoria's Secret показала в Instagram, какими вещами стоит дополнить наряд, чтобы быть королевой.
Алессандра решила выйти на пляж и использовать в своем образе вечную классику – белую рубашку, которая актуальна в любом сезоне. Поверх рубашки она накинула черный кардиган, который сделал образ супермодели соблазнительным и стильным. Об аксессуарах 39-летняя красавица также не забыла: на шее у нее красуется массивное колье, а в ушах – крупные серьги. Изюминкой образа стала мексиканская шляпка с яркими узорами в стиле бохо.
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Модель решила сделать акцент в макияже на глаза, соединив сразу несколько трендов, которые помогли сделать взгляд более выразительным. А на губы нанесла нюдовую помаду.
Поклонники оценили эффектный лук звезды, об этом они сообщили в комментариях.
"Владелица красоты", "Буквально ахнул!", "Замечательная она!", "Богиня", "Великолепно ❤️", "Богиня 😍", "мне нравится твой стиль", "Это сила!", "Очаровательная красавица-владелица", "ты слишком много для этого мира сестра 💋🤦🏻♀️", "взгляд газели, бродящей по пустыне в поисках воды, и жаждет любви".
Напомним, что модель Алессандра Амбросио в пикантном купальнике подразнила аппетитными изгибами.
Также Politeka писала, что Алессандра Амбросио подразнила сочными изгибами, задрав руки в микроскопическом купальнике.