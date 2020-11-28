Известная модель Алессандра Амбросио, звезда Victoria’s Secret, показала себя на отдыхе
На фото Алессандра позировала в бикини и шляпке. Красотка дополнила образ украшениями на шее, а волосы оставила распущенными. Амбросио находилась на пляже и хвасталась легким загаром, как и худеньким телом. Можно заметить на кадре и упругий бюст девушки, который выпирал из купальника. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Так благодарна", - подписала фото Алессандра.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь красотка выбросила снимок в сторис Инстаграм, где подобных функций нет, но так и хочется написать: "Ух, эти глаза. Соблазнительная леди".
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Сообщалось, что звезда Victoria’s Secret Алессандра Амбросио впечатлила красотой, нарядившись в крохотный купальник во время отдыха.
«Спасатели Малибу», - коротко говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на фотографиях Амбросио в крохотном купальнике демонстрирует безупречную фигуру. А рядом с ней можно заметить друзей. Вся компания при этом веселится и смеется.
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Алессандра надела прозрачное платье, под которым просматривалось крохотное бикини, обтянувшее ее красивую грудь, и немного оголившее ягодицы.
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