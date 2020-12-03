Зірка "Квартал 95" Марта Адамчук опублікувала спекотне фото своєї колеги, Віри Кекелії

Відомо, що Марта Адамчук не тільки добре співає, а й фотографує, пише Politeka.net. Пекуча брюнетка часто знімає своїх колег по цеху і отримує масу приємних відгуків.

Цього разу Адамчук опублікувала фото Віри Кекелії у своєму Instagram. У кадрі спекотна блондинка позувала в чорній сукні з декольте.

З великого вирізу трохи виставилася пишні груди без білизни. Віра вигнулася демонструючи достоїнства своєї фігури. Вона закрила очі, ніби насолоджуючись моментом.

"Завтра ми вам представимо щось особливе разом з @kekeliavera і @romandudaofficial🥰 🤍 🤍 🤍", - написала автор поста.

За півгодини пост зібрав понад 100 лайків і трохи коментарів, в тому числі у вигляді смайликів.

"Марта 😍 дуже круто 🔥", - написав один з користувачів мережі.

Раніше ми писали, що Марта Адамчук і Віра Кекелія були відображені в піджаках. Блондинка - в чорному, а брюнетка – в світлому.

"Ми любимо гостювати один в одного. Особливо я люблю приїжджати до Марти в гості з сім'єю. Вона завжди з порога зустрічає нас з чимось смачненьким, наприклад, супчиком з фрикадельками. Це більш домашній і затишний вид відпочинку за містом. Для нас це ідеальний формат нашого спільного дозвілля", - розповіла Кекелія.

Нагадаємо також, що Віра Кекелія позувала в синій сукні з невеликим декольте. Волосся у зірки залишилися розпущеним, а образ доповнила макіяжем. Красуня показалася досить близько.

Фото було оприлюднено в сторіс, тому не зібрало багато лайків та коментарів у відкритому доступі.

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