Звезда Студии «Квартал 95» Вера Кекелия изменила внешность ради смелой фотосессии

Артистка «Женского Квартала» поделилась новыми яркими снимками на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На снимках для модного журнала Кекелия предстала в весьма необычном образе. Для фотосессии ей максимально высветлили брови, что существенно изменило все ее лицо.

На первом снимке, снятом крупным планом, Кекелия позирует с оголенными плечами и роскошным жемчужным украшением на шее. На артистке минимум макияжа, благодаря чему снимок выглядит очень естественным, но в то же время стильным.

На других фото Кекелия снялась в стильных брючных костюмах, которые идеально подошли для ее смелого образа.

Сама артистка назвала эти фотографии «экспериментами».

Ее поклонники тут же принялись комментировать пост.

«Голливуд», «Очень красиво! Такой мейк!», «Все эксперименты вам к лицу. Очень красиво», «Почему-то образ напомнил певицу Линду. Наверное, брови.)», «Пушка», «Оооогоооо! Нормуль так!!», «Шикарная», «У Вас очень своеобразная, неповторимая внешность, Верочка! И голос под стать!», «Ты очень красивая но с бровями лучше», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Кекелия опубликовала на своей странице в социальной сети "Инстаграм" фотографию, на которой запечатлена в автомобиле с большим букетом цветов. Вера Кекелия удобно расположилась на сидении в цветастом топе и со счастливой улыбкой на лице. Судя по виду за окном, цветы ей только купили, чтобы порадовать.

"Вы только посмотрите на этот цвет!!! Разве можно такое выдержать?;)))))", - отметила Вера Кекелия в описании.

Напомним, Кекелия, Адамчук и другие звезды "Квартал 95" померились прелестями в роскошных платьях.

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