Знаменитая украинская актриса из «Квартала 95» Марта Адамчук впечатлила красотой, показавшись в наряде без белья

Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы на странице красотки в Instagram.

«Спасибо тебе, прекрасная Ева, за сегодняшний день и опыт», - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах Адамчук позирует в приспущенной рубашке без белья, элегантно двигаясь в кадре. Это привело в «дикий» восторг ее поклонников.

«О боже, как красиво», «бомба», «роскошный вид», «вау, обожаю тебя», «невероятный вид», - пишут они.

Как мы рассказывали до этого, украинская певица и актриса из «Квартал 95» Марта Адамчук в очередной раз показалась в образе роковой красотки

На своей странице в социальной сети Инстаграм звезда опубликовала три фотографии, причем одна из них – черно-белая, сделанных в гримерке. На Марте – красное платье в пол, расшитое пайетками. Особое внимание привлекает V-образный разрез сзади, который практически полностью оголяет спину и доходит почти до пояса.

На первом снимке Адамчук смущенно улыбается в камеру, держа в руках смартфон, а на двух других – сидит в полоборота на спинке стула.

Напомним, что безупречная брюнетка из "Квартал 95" без стыда и белья сверкнула самым интересным.

Как сообщала Politeka, горячая звезда "Квартал 95" превзошла своими формами Астафьеву и Никитюк.

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