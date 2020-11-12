Знаменитая украинская актриса из «Квартала 95» Марта Адамчук впечатлила красотой, показавшись в наряде без белья
Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы на странице красотки в Instagram.
«Спасибо тебе, прекрасная Ева, за сегодняшний день и опыт», - говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах Адамчук позирует в приспущенной рубашке без белья, элегантно двигаясь в кадре. Это привело в «дикий» восторг ее поклонников.
«О боже, как красиво», «бомба», «роскошный вид», «вау, обожаю тебя», «невероятный вид», - пишут они.
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Как мы рассказывали до этого, украинская певица и актриса из «Квартал 95» Марта Адамчук в очередной раз показалась в образе роковой красотки
На своей странице в социальной сети Инстаграм звезда опубликовала три фотографии, причем одна из них – черно-белая, сделанных в гримерке. На Марте – красное платье в пол, расшитое пайетками. Особое внимание привлекает V-образный разрез сзади, который практически полностью оголяет спину и доходит почти до пояса.
На первом снимке Адамчук смущенно улыбается в камеру, держа в руках смартфон, а на двух других – сидит в полоборота на спинке стула.
Напомним, что безупречная брюнетка из "Квартал 95" без стыда и белья сверкнула самым интересным.
Как сообщала Politeka, горячая звезда "Квартал 95" превзошла своими формами Астафьеву и Никитюк.
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