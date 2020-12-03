Звезда "Квартал 95" Марта Адамчук опубликовала жаркое фото своей коллеги, Веры Кекелии

Известно, что Марта Адамчук не только хорошо поет, но и фотографирует, пишет Politeka.net. Жгучая брюнетка часто снимает своих коллег по цеху и получает массу приятных отзывов.

В этот раз Адамчук опубликовала фото Веры Кекелии в своем Инстаграм. В кадре жаркая блондинка позировала в черном платье с декольте.

Из большого выреза немного выставилась пышная грудь без белья. Вера выгнулась демонстрируя достоинства своей фигуры. Она закрыла глаза, будто наслаждаясь моментом.

"Завтра мы вам представим нечто особенное вместе с @kekeliavera и @romandudaofficial 🥰🤍🤍🤍", - написала автор поста.

За полчаса пост собрал более 100 лайков и немного комментариев, в том числе в виде смайликов.

"Марта 😍 очень круто 🔥", - написал один из пользователей сети.

Ранее мы писали, что Марта Адамчук и Вера Кекелия были запечатлены в пиджаках. Блондинка - в черном, а брюнетка – в светлом.

«Мы любим гостить друг у друга. Особенно я люблю приезжать к Марте в гости с семьей. Она всегда с порога встречает нас с чем-то вкусненьким, например, супчиком с фрикадельками. Это более домашний и уютный вид отдыха за городом. Для нас это идеальный формат нашего совместного досуга»,- рассказала Кекелия.

Напомним также, что Вера Кекелия позировала в синем платье с небольшим декольте. Волосы у звезды остались распущенными, а образ дополнила макияжем. Красотка показалась довольно близко.

Фото было обнародовано в сторис, поэтому не собрало много лайков и комментариев в открыто доступе.

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