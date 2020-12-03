Бразильська супермодель Жизель Олівейра, яка є ангелом Victoria's Secret, блиснула вигинами в білосніжному топіку

27-річна красуня хвалиться своїми ідеальними формами, від яких не можна відвести погляду, повідомляє Politeka.net.

Зірка обтягнула пишні груди тонким білим топіком. Бюст апетитно випирав і притягував погляд.

Зверху модель одягла блакитну шубку, яку, звичайно, розкрила, щоб всі зуміли помилуватися її формами.

Жизель блиснула пружним животиком, витягнувшись на сонечку. Сталевий прес вражав своєю красою.

Тонку талію підкреслили блакитні джинси на високій посадці.

Красуня доповнила образ джинсовою панамкою та окулярами від сонця.

"Блакитний-наймиліший колір 💙", - написала Жизель.

Всього за п'ять хвилин пост зібрав понад 600 лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі написали в сторону брюнетки багато приємних слів.

"Спокушаєш, красуне", - написав один із коментаторів.

Раніше ми писали, що Жизель Олівейра одягла світлі в'язані штани, корсет, а також білий піджак. Образ красуня доповнила незвичною зачіскою і босоніжками на підборах. Крім цього, Олівейра зробила яскравий макіяж.

У коментарях їй залишили масу приємних слів, присвячених фігурі знаменитості.

Раніше повідомлялося, що Жизель Олівейра постала в дуже гарячому образі. Дівчина одягла струмуюче міні плаття, під яке не стала надягати нижню білизну.

Сукня була настільки короткою, що нагадувала ночнушку. Жизель засвітила округлі стегна, соковитий бюст, який мало не вивалився з оригінального вирізу, а також стрункі ніжки.

Нагадаємо, що Жизель Олівейра одягла топ без білизни і покрасувалася перед дзеркалом:»Ох, як вигнулася...".

А ще Politeka писала, що Жизель Олівейра попустувала з подругою на пляжі: спекотні кадри в купальнику.

Також Politeka повідомляла, що Жизель Олівейра покрасувалася гордістю в одному пальто:»Ось це спокуса...".