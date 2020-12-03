Бразильская супермодель Жизель Оливейра, которая является ангелом Victoria’s Secret, блеснула изгибами в белоснежном топике

27-летняя красотка хвастается своими идеальными формами, от которых нельзя отвести взгляда, сообщает Politeka.net.

Звезда обтянула пышную грудь тонким белым топиком. Бюст аппетитно выпирал и притягивала взгляд.

Сверху модель надела голубую шубку, которую, естественно, распахнула, чтобы все сумели полюбоваться ее формами.

Жизель сверкнула упругим животиком, вытянувшись на солнышке. Стальной пресс поражал своим великолепием.

Тонкую талию подчеркнули голубые джинсы на высокой посадке.

Красотка дополнила образ джинсовой панамкой и очками от солнца.

"Голубой - самый милый цвет 💙", - написала Жизель.

Всего за пять минут пост собрал более 600 лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали в сторону брюнетки много приятных слов.

"Соблазняешь, красотка", - написал один из комментаторов.

Ранее мы писали, что Жизель Оливейра надела светлые вязанные штаны, корсет, а также белый пиджак. Образ красотка дополнила необычной прической и босоножками на каблуке. Кроме этого, Оливейра сделала яркий макияж.

В комментариях ей оставили массу приятных слов, посвященных фигуре знаменитости.

Ранее сообщалось, что Жизель Оливейра предстала в очень горячем образе. Девушка надела струящееся мини платье, под которое не стала надевать нижнее белье.

Платье было настолько коротким, что напоминало ночнушку. Жизель засветила округлые бедра, сочный бюст, который чуть не вывалился из оригинального выреза, а также стройные ножки.

Напомним, что Жизель Оливейра надела топ без белья и покрасовалась перед зеркалом: «Ох, как выгнулась…».

А еще Politeka писала, что Жизель Оливейра порезвилась с подругой на пляже: жаркие кадры в купальнике.

Также Politeka сообщала, что Жизель Оливейра покрасовалась гордостью в одном пальто: «Вот это искушение…».