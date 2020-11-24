До чего же хороша!

Звезда Victoria’s Secret, известная бразильская модель Жизель Оливейра покорила видом в неприличном коротком платьице

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм Жизель опубликовала серию фото, на которых предстала в очень горячем образе. Девушка надела струящееся мини платье, под которое не стала надевать нижнее белье.

Платье было настолько коротким, что напоминало ночнушку. Она вертелась, показывая свою роскошную фигуру со всех сторон. Жизель засветила округлые бедра, сочный бюст, который чуть не вывалился из оригинального выреза, а также стройные ножки. Особое внимание привлек бюст модели, который торчал так сильно, что свел с ума поклонников Жизель.

Кроме этого, модель дополнила образ ярким вечерним макияжем с хищными стрелками.

«Играю в наряды», - подписала фото звезда.

За короткое время звезда собрала больше 11 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Красивая», «Я одержим тобой», «Красиво и более чем элегантно!», «Вау!!! Ты в стиле богини!», «Безумно потрясающе!», «Королева Тельцов», «Ты совершенство», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Оливейра похвасталась фигуркой, сфотографировавшись в топе и штанах. Модель стояла у большого окна рядом с длинным кактусом, соблазнительно выгнувшись.

Напомним, что Жизель Оливейра надела топ без белья и покрасовалась перед зеркалом: «Ох, как выгнулась…».

А еще Politeka писала, что Жизель Оливейра порезвилась с подругой на пляже: жаркие кадры в купальнике.

Также Politeka сообщала, что Жизель Оливейра покрасовалась гордостью в одном пальто: «Вот это искушение…».