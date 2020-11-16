Модель Жизель Оливейра из модного дома Victoria’s Secret впечатлило безупречной фигурой, пошалив перед зеркалом

Как сообщает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя в Instagram.

Так, знаменитость позирует в облегающем топе без белья, безупречно изгибаясь перед камерой. Примечательно, что образ красотка дополнила элегантной сумочкой и шлепками.

«Ох, как выгнулась безупречно», «я не могу рассмотреть эту красоту», «очень круто выглядишь», «божественные изгибы, можно смотреть бесконечно», «боже, кажется я влюбился», «ты лучшая! И тело у тебя просто ангельское», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что бразильская модель Жизель Оливейра, звезда бренда нижнего белья Victoria’s Secret, сразила естественной красотой на серии чувственных снимков

27-летняя звезда опубликовала свежие черно-белые кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала одновременно хрупкой и сильной.

Знаменитая брюнетка с распущенными волосами позировала в белой рубашке и темных джинсах. Кадр за кадром красотка расстегивала верх, то опуская взгляд, то глядя прямо в камеру - настоящее искушение.

Напомним, что Жизель Оливейра посветила прелестями в трикотажном топе.

Также Politeka писала, что Жизель Оливейра завлекла смелыми позами к себе на кровать.