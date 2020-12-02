Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардаш'ян, показала себе в купальнику на ліжку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку Квітко в соцмережі.

Так, модель опублікувала фото, на якому вона позує у чорному купальнику із відвертим декольте. При цьому дівчина сидить на світлій постілі, що додає контрасту світлині.

На фотографії можна роздивитись ефектні форми Квітко - дуже струнку талію, округлі стегна та пишні груди. Особливого шарму фотографії додає те, що постіль виглядає так, наче з неї щойно встали - вийшов такий собі ранковий кадр.

На моделі доволі витончений макіяж - виразні вії та помада нюдового відтінку на губах.

В коментарях російську Кардаш'ян засипали компліментами та зазначили, що вона чудово виглядає.

"Королева Анастасія, красуня", "Доброго ранку, красива жінка", "Завжди найгарніша жінка!", "Шикарна", - пишуть у коментарях.

Раніше повідомлялося, що російська модель Анастасія Квітко порадувала виглядом в незвичайній спідній білизні.

Так, пишногруда красуня постала в чорній білизні в сіточку. Анастасія стояла, показавши себе у всій красі. Тісний ліф обтягнув бюст красуні, а маленький клаптик трусиків приховав тільки найінтимніше.

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