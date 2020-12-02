Известная модель Анастасия Квитко, которую называют российской Кардашьян, показала себя в купальнике на кровати

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу Квитко в соцсети.

Так, модель опубликовала фото, на котором она позирует в черном купальнике с откровенным декольте. При этом девушка сидит на светлой постели, что добавляет контраста фотографии.

На фотографии можно рассмотреть эффектные формы Квитко - очень стройную талию, округлые бедра и пышную грудь. Особого шарма фотографии придает то, что постель выглядит так, словно с нее только что встали - получился этакий утренний кадр.

На модели довольно изящный макияж - выразительные ресницы и помада нюдового оттенка на губах.

В комментариях российскую Кардашьян засыпали комплиментами и отметили, что она прекрасно выглядит.

"Королева Анастасия, красавица", "Доброе утро, красивая женщина", "Всегда самая красивая женщина!", "Шикарная", - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что российская модель Анастасия Квитко порадовала видом в необычном нижнем белье.

Так, пышногрудая красавица предстала в черном белье в сеточку. Анастасия стояла, показав себя во всей красе. Тесный лиф обтянул бюст красавицы, а маленький клочок трусиков скрыл только самое интимное.

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