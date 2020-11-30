Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией Ким Кардашьян, показала настоящую красоту в приспущенном купальнике

Красотка, которая родилась в Калининграде, давно живет в США и делится оттуда самыми жаркими кадрами, передает Politeka.net.

Модель не пользовалась особой популярностью, однако после того, как ее заметил известный фотограф, снимки с ней стали разлетаться по сети. В результате пышногрудая соблазнительница получила известность даже за пределами Родины.

Квитко даже приняла участие в показе бренда "Kanye West Clothing", американского рэпера Канье Уэста.

Фото с красоткой появляются в различных фан-группах, посвященных ей. Так, в одном из таких аккаунтов обнародовали снимок звезды в приспущенном купальнике.

Модель позировала возле бассейна, приспустив лямки наряда. Бретельки обтянули спинку Квитко, а большая грудь чуть ли не вываливалась из больших вырезов по бокам.

Также можно заметить большие ягодицы звезды, оголившиеся благодаря крою купального наряда.

Пост собрал всего более 100 лайков, ведь страничка только набирает популярность. Поклонники оставили много комментариев в сторону искусительницы.

"Вау, какая сек**альная девушка", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Анастасия Квитко демонстрировала пышные объемы в своем Инстаграм, а снимки быстро разлетаются по сети.

Так, в фан-группе был размещен снимок звезды, на котором ее сфотографировали полубоком.

Модель позировала на шезлонге, блеснув своими достоинствами в крохотном бикини.

Пользователи сети написали много приятного в сторону соблазнительной бестии.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!"

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов