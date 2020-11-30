Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией Ким Кардашьян, блеснула аппетитными ягодицами в прозрачном платье

Звезда завоевала огромную популярность в сети, благодаря своим пышным формам и откровенным фото, передает Politeka.net. Красотка живет в США, откуда делится кадрами своих форм и красивых видов.

Пользователи сети репостят снимки знаменитости в своих фан-группах. На одном из снимков "мечта всех мужчин" позировала к камере спиной, сверкая пышными ягодицами в крохотном салатовом бикини. Сверху красотка надела прозрачное платье.

Разрезы на юбке наряда придавали еще большую пикантность, оголяя загорелую кожу знаменитости.

Модель натянула салатовые трусики повыше, чтобы те не мешали наслаждаться ее пятой точкой.

Настя распустила волосы и улыбалась, прикрыв глаза. В таком образе она позировала на балконе с видом на океан.

За два часа пост собрал более 2000 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали много приятных сообщений в сторону пышнотелой красотки.

"Красота мира", - написал один из поклонников.

Напомним, Анастасия Квитко позировала возле бассейна, приспустив лямки наряда. Бретельки обтянули спинку модели, а большая грудь чуть ли не вываливалась из больших вырезов по бокам.

Также можно заметить большие ягодицы звезды, оголившиеся благодаря крою купального наряда.

Ранее сообщалось, что Анастасия Квитко предстала в голубом бикини. Звезда дополнила образ стильными очками, а волосы собрала в хвост. Красотка лежала на шезлонге, устроившись на животике. Анастасия без стыда хвасталась румяными "булочками", которые пеклись на солнышке.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!"

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов