Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией Ким Кардашьян, не стала скрывать пышный бюст в крошечном купальнике

Девушка с пышными формами и неестественно тонкой талией прославилась еще шесть лет назад, когда впервые ее заметил российский фотограф и предложил фотосессию, которая составила Квитко ее первое портфолио. Благодаря этим снимкам девушку заметили и уже через некоторое время она уехала в США.

Анастасия даже успела поработать в компании Канье Уэста, однако из-за нежелания худеть (при низком росте модель весит более 70 кг), девушка прекратила сотрудничество с брендом. Тем не менее, российская Кардашьян, как прозвали девушку, продолжает эпатировать публику.

Она не только не стесняется своего тела, но и заявляет, что лучше многих моделей. Как видно на одном из фото, Настя не прячет бюст даже в открытых купальниках, а выставляет тот напоказ. Шестой размер груди всегда выглядит эффектнее в мини-бикини, поэтому под фото поклонники начали активно обсуждать провокативный вид звезды и ее достоинства.

«У женщины всё должно быть естественным, а на силиконы противно смотреть; Очень мило; Ооооо ты мой тигерес🔥; Абсолютно потрясающий великолепный потрясающий красивый ангел снова с нами; Мне нравится то, что ты делаешь ... 😍😀👍; Ты прекрасно выглядишь в этом🌹; Идеальный костюм; Красивый дорогой образ; Экстра супер 👏👏👏; Ваше тело великолепно, но ваше лицо тем более».

Также на на фото, которое представлено на фан-аккаунте в социальной сети Инстаграм, девушка позировала в спортивном костюме, что делает крайне редко. В ярко-голубых лосинах, короткой серой маечке и с распущенными волосами она не оставила никого равнодушными.

Большинство пользователей обратило внимание на ягодицы звезды: «Так 😍Красивая ♥; ❤️ а ты откуда ?!; Спокойной ночи; Красиво для меня; Топ-модель, конечно, особенно ты превосходишь молодых; Идеальный размер; Красивый вид сзади, хорош❤️; Красивые подушки❤️💘; Прекрасно 💗💗💗; Красиво красиво😘; не позволяй никому использовать твою данную Богом красоту, чтобы зарабатывать деньги для себя за свой счет».

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!"

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

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