Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, показала себя на радость фанатов

На фото Анастасия позирует в топе и штанах. Красотка лежала на диване и хвасталась пышным бюстом, который прямо выпирал из задранного наряда. Волосы у красотки были распущенными, а образ Квитко дополнила небольшим макияжем. Модель не стеснялась показывать свою красоту, а также цветы, которые можно заметить на фоне. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 160 тысяч лайков и написали комментарии:

"Такая великолепная", "Самая красивая во вселенной", "Как всегда очаровательна!", "Ты выглядишь великолепно, мне нравится твой наряд, он милый", "Это наряд для мужчин, он выглядит потрясающе", "Лицо ангела", "Вы остаетесь вибрировать в милой форме", "Ты потрясающе выглядишь, моя великолепная королева", "Да! Вы абсолютно милая и великолепная".

Сообщалось, что знаменитая российская модель Анастасия Квитко посветила сочной фигурой в оригинальном купальнике.

Девушка наслаждалась хорошей погодой на пляже. На ней был черный купальник, который прикрыл только самое интимное, но открыл взору поклонников пышные формы. Красотка стояла на коленях, выставив напоказ свою «пятую точку».

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