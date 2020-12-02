Молдавський співак Дан Балан, якому приписують роман Тіною Кароль, "попався" українській журналістці і ведучій програми "Світське життя" Каті Осадчій

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Балану у соцмережі.

Так, у своєму акаунті він опублікував фото, на якому Осадча з мікрофоном бере у нього коментар.

При цьому співак не став уточнювати, коли шанувальники зможуть побачити спілкування з ведучою "Світського життя" в ефірі.

У підписі до фото він просто лаконічно "тегнув" Осадчу.

Як видно на світлині, Балан виглядає дуже бадьорим і веселим - він широко посміхається та стильно одягнений. Осадча щось запитує у співака, протягуючи в його бік мікрофон. Фоловери Балана сподіваються, що журналістка не оминула запитання про Тіну Кароль.

"Ух ти! А з Тіночкою фото - слабо?", "Але ми всі хотіли зовсім іншого, чому дует з Індирою? Чому не з Тіночкою?", "Явно було питання про Тіну", "Нарешті посмішка з'явилась на фото", "Які милі", "Чекаємо на інтерв'ю", "Наречений і дружка на весілля", "Дан, пісня з Індірою - це щось неймовірне, чарівне і правда просто космічне! Дякую!" - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, Тіна Кароль виявилася копією мами-красуні Дана Балана, схожість вражає.

Як повідомляла Politeka, томна Тіна Кароль в обнімку з Баланом на "Танцях з зірками" викликала справжній ажіотаж

Також Politeka писала, що зниклий майже на місяць Дан Балан ефектно з'явився, шанувальники дочекалися.