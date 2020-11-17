Теплые отношения между Тиной Кароль и Даном Баланом вызвали ажиотаж, и теперь поклонники хотят видеть исполнителей вместе

Как пишет Politeka.net, перед 12 эфиром популярного шоу "Танці з зірками" в соцсети "Инстаграм" появился совместный снимок Тины Кароль и солистки Hardkiss Юлии Саниной. Певицы сфотографировались за кулисами в красивых вечерних нарядах. При этом Кароль обняла свою коллегу сзади и нежно прижалась к ее голове.

Некоторым народным умельцам показалось, что на месте Юлии Саниной в объятьях жгучей блондинки должен быть совсем другой человек, поэтому пользователи "прифотошопили" к ней Дана Балана. Так на одном из коллажей молдавский исполнитель запечатлен в пиджаке, черной тунике и белой футболке, на другом же он появился в более строгом пиджаке и другой футболке с глубоким вырезом.

Многим поклонникам понравилось такое творчество, другие же раскритиковали мастеров "фотошопа" за испорченный оригинал:

"Какой дешёвый монтаж (("; "Верните Санину 🤧"; "да что вам, жалко, если хотя бы на 1 фоточке Дан побудет?"; "Какие таланты, браво, работа отличная, вложена любовь в этот шедевр"; "Даже не знаю что лучше, оригинал или фш 🤣👍🏻"; "Люди, что вам не нравится?" "фотошоп огонь, но всё таки Юльку приятнее было видеть на фото с Тиной 🤓"; "Нельзя такое делать"; "Как хочется вместе их увидеть. Прекрасная пара"; "В чём юмор??? Что смешного!?!?!! Надоели, весь инстаграмм в этом непонятном Фотошопе!!! Ужасс"; "там так забавно прядка Юлиных волос осталась висеть 😂".

Напомним, кардинальные изменения во внешности Тины Кароль и Горбунова зацепили украинцев: "Моложе, чем 14 лет назад".

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