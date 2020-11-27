Украинская певица и ведущая шоу "Танці з зірками" Тина Кароль ошеломила сходством с мамой Дана Балана

Как пишет Рoliteka.net, внешность двух блондинок-красоток сравнили на фан-странице в Инстаграм.

В Сети опубликовали портретные фото Тины Кароль и Людмилы Балан. На снимках они смеются и смотрят в сторону. Поражает не только сходство, но и то что мама Дана и украинская певица выглядят практически как ровестницы.

Пользователей Сети просто ошеломило, насколько женщины похожи на этих фото.

«Вы так похожи, в голове слова Дана», «Две красотки, как они похожи», «Как мама с доцей», «Обворожительные», «Говорят, мужчины ищут жён, похожих на мать. Правда ли?», «Ну красотки», «Ну одно лицо», «Вау», «Очень похожи», «Боже мой, как они похожи, как будто мама с дочкой», «Ох, похожи как!», «Капец, как похожи их улыбки», «Бывает же такое 😅😅😅», «Я минут 5 не могла понять где кто🥺😹💖 они очень похожи», «Ёжкин матрёшкин что-ж они так похожи.. реально как будто мама и дочь… а может...🤔🤔🤔внебрачная дочь», - пишут в комментариях.

Напомним, ранее поклонники Тины Кароль заметили сходство между ее отцом Григорий Либерман и Даном Баланом, с которым певице долгое время приписывали романтические отношения.

Напомним, счастливая Кароль получила любовное признание от известного красавца.

Как сообщала Politeka, Тина Кароль и Дан Балан скоро воссоединятся.

Также Politeka писала, что Кароль едва вместила декольте в бесстыжее платье.