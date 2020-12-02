Молдавский певец Дан Балан, которому приписывают роман Тиной Кароль, "попался" украинской журналистке и ведущей программы "Светская жизнь" Кате Осадчей

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Балана в соцсети.

Так, в своем аккаунте он опубликовал фото, на котором Осадчая с микрофоном берет у него комментарий.

При этом певец не стал уточнять, когда поклонники смогут увидеть общение с ведущей "Светской жизни" в эфире.

В подписи к фото он просто лаконично "тегнул" Осадчую.

Как видно на фото, Балан выглядит очень бодрым и веселым - он широко улыбается и стильно одет. Осадчая что-то спрашивает у певца, протягивая в его сторону микрофон. Фолловеры Балана надеются, что журналистка не обошла вопрос о Тине Кароль.

"Ух ты! А с Тиночкой фото - слабо?", "Но мы все хотели совсем другого, почему дуэт с Индирой? Почему не с Тиночкой?", "Явно был вопрос о Тине", "Наконец улыбка появилась на фото", "Какие милые", "Ждем нинтервью", "Жених и свидетельницана свадьбе", "Дан, песня с Индирой - это что-то невероятное, волшебное и правда просто космическое! Спасибо!" - пишут в комментариях.

Напомним, Тина Кароль оказалась копией мамы-красавицы Дана Балана, сходство поражает.

Как сообщала Politeka, томная Тина Кароль в обнимку с Баланом на "Танцах со звездами" вызвала настоящий ажиотаж

Также Politeka писала, что пропавший почти на месяц Дан Балан эффектно появился, поклонники дождались.