Молдавський співак Дан Балан, якому приписують роман Тіною Кароль, об'єднався з казахською красунею

Як повідомляє Politeka.net, він почав тісно співпрацювати з виконавицею Індірою Едільбаєвою (псевдонім - INDI) і навіть заспівав разом з нею на популярному шоу "Танці з зірками", яке веде саме Тіна Кароль. У соціальній мережі "Instagram" Дан Балан опублікував пристрасний кадр, зроблений під час спільного виступу.

На знімку Індіра Едільбаєва відображена на сцені в короткій чорній сукні з відвертим вирізом і сріблястим декором з блискіток. Вона співає свою партію в мікрофон, поки Дан Балан в чорному костюмі з пальто, сорочки і брюк притиснувся ззаду і уткнувся обличчям у волосся.

"Вчора на Танцях з зірками ми з INDI презентували нову пісню - "дихають про кохання". Скоро офіційний реліз", - поділився новинами співак в описі до фото.

Користувачі соціальної мережі оцінили новий дует і нагадали Дану Балану про Тіну Кароль, з якою він випускав пісні раніше:

"Данчик, все було круто, ти дуже добре розкрив Індіру, дует вдався!"; "з Кароль краще"; "Дан! Як завжди був магічний виступ!"; "Тільки Тіна відчуває ваші пісні"; "тато і дочка"; " любить молоденьких))"; "любов любить тишу💋 🖤 💫"; "ми сумували, Дан ❤ ️ виступ був 🔮 з'являвся частіше😊"; "А що так можна було?"; "Давай, тигр, газуй"; "хімія прям"; " що ж так гаряче то🥵 🥵 🥵"; " дан, а як Тіна? Тобі пофіг на Тіну?"; "З Тіною було краще".

Нагадаємо, Тіна Кароль виявилася копією мами-красуні Дана Балана, схожість вражає.

Як повідомляла Politeka, томна Тіна Кароль в обнімку з Баланом на "Танцях з зірками" викликала справжній ажіотаж

Також Politeka писала, що зниклий майже на місяць Дан Балан ефектно з'явився, шанувальники дочекалися.