Відома співачка Віра Брежнєва показала себе і розповіла, чого зараз не вистачає

На фото Віра позує в чорній блискучій сукні з відкритими плечима і великим декольте. Красуня не одягала білизну, а одну ніжку трохи задерла, роблячи кадр більш пікантним. Волосся у Брежнєвої були зібрані в хвостик, а образ співачка доповнила великими сережками. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Зрозуміла, що скучила за масштабними проектами, вільним спілкуванням і красивими сукнями...

Переглядаю фото з фіналу Денс Революції", - написала зірка під фото.

Фанати поставили 15 тисяч лайків і написали коментарі:

"Класне плаття", "Космічна, як завжди", "А, я все мрію побачити в голосі", "вогняна Віра", " Віра знає пароль і орієнтир. Чудова дівчина!!!", "Божественна кішечка"," а вже як ми скучили аж зуби стукають", " в такому випадку приходить розуміння, що навіть весь світ може стати в'язницею. Ось, хоч на Марс лети після цього".

Ми писали, що в мережі бурхливо дискутують про зовнішність підросла Сари Кіперман - дочки співачки Віри Брежнєвої.

"Віра Брежнєва зі своєю молодшою донечкою! Дуже схожі?",- запитує автор поста у публіки.

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