Известная певица Вера Брежнева показала себя и рассказала, чего сейчас не хватает

На фото Вера позирует в черном блестящем платье с открытыми плечами и большим декольте. Красотка не надевала белье, а одну ножку немного задрала, делая кадр более пикантным. Волосы у Брежневой были собраны в хвостик, а образ певица дополнила большими серьгами. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Поняла, что соскучилась по масштабным проектам, свободному общению и красивым платьям...

Пересматриваю фото с финала Дэнс Революции", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили 15 тысяч лайков и написали комментарии:

"Классное платье", "Космическая, как всегда", "А, я все мечтаю увидеть в Голосе", "Огненная Вера", "Вера знает пароль и ориентир. Восхитительная девушка!!!", "Божественная кошечка", "А уж как мы соскучились аж зубы стучат", "В таком случае приходит понимание, что даже весь мир может стать тюрьмой. Вот, хоть на Марс лети после этого".

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"Вера Брежнева со своей младшей доченькой! Очень похожи?", - спрашивает автор поста у публики.

Напомним, белокурая Вера Брежнева очаровала нежной красотой, показав идеальную внешность вблизи

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