Популярная украинская певица Вера Брежнева поделилась с поклонниками радостной новостью

Артистка, которая, помимо сцены, активно занимается бизнесом, рассказала о первой годовщине своего бренда косметики, передает Politeka.net.

Ровно год назад белокурая звезда решила покорить индустрию красоты и сделать своих поклонниц роскошными, запустив линию собственной косметики.

«Ровно год назад произошёл запуск моего бренда. И это такое счастье - что целый год с VERA у меня была возможность говорить каждой девушке - ты прекрасна! 💜 Сегодня мы с моей крутейшей командой празднуем этот день, как праздник красоты и любви!🌸 #всемнужнаVERA», – написала она.

Публикацию Брежнева дополнила снимком, на котором позирует в свитере светло-сиреневого цвета и такими же тенями на глазах. Она широко улыбается и выглядит счастливой. В комментариях пользователи отметили, что фото получилось размытым, на что Брежнева ответила, что это «эмоция в движении».

«Вы здесь такая беззаботная, радостнаяс, словно настроение "а мне все фиолетово", это так?», «эмоция в движении 😜», «Поздравляю, Вера!!!!!🖤🖤🖤 Аж мурашки💙», «Фиалка русской эстрады», – пишут под фото.

Недавно супруга Константина Меладзе соблазнила поклонников, примеряв прозрачный наряд. На фотографии в соцсети Брежнева позирует в топе телесного цвета и прозрачной накидке, элегантно демонстрируя достоинства своей фигуры во всей красе.

«Всегда найдется тот, кому вы не нравитесь, всегда найдется тот, кому не нравится результат вашей работы, тот, кому не понравится, что вы идете вперед Но это не повод этого не делать) и если уже делать - то с удовольствием!» – говорится в публикации.

Напомним, юная дочь Веры Брежневой вывалила свой стыд в полупрозрачном топе, мать не сдержалась.

Как сообщала Politeka, прилизанная Вера Брежнева в прозрачном пальто потеряла голову от подружки Монатика: «Не все знают, но…».

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